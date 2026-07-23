Incendio tra Borello e San Romolo, nuovi focolai questa mattina: vigili del fuoco ancora al lavoro, possibili mezzi aerei

Dopo l'emergenza dello scorso weekend, a Sanremo l'incendio boschivo tra Borello e San Romolo continua a richiedere la massima attenzione. Anche questa mattina i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile sono tornati nell'area interessata dal vasto rogo di alcuni giorni fa per intervenire su alcuni nuovi focolai che si sono riattivati nelle ultime ore. Le squadre stanno operando nei punti più delicati del perimetro incendiato, dove persistono ceppi ancora fumanti e porzioni di vegetazione che potrebbero favorire nuove riprese delle fiamme.

Non è escluso che nelle prossime ore possano tornare in azione anche i mezzi aerei. La decisione sarà assunta in base all'evoluzione della situazione e alle valutazioni effettuate dai responsabili delle operazioni di spegnimento. Qualora dovessero emergere aree ancora particolarmente calde o difficilmente raggiungibili dalle squadre a terra, Canadair ed elicotteri potrebbero essere nuovamente impiegati per effettuare lanci d'acqua e completare definitivamente la bonifica del versante interessato dal rogo.

L'incendio, divampato nel pomeriggio di sabato nella zona di Pian della Castagna e poi propagatosi verso Borello e San Romolo, ha richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Per due giorni si sono alternati sul posto Vigili del Fuoco, volontari AIB, Protezione Civile, Canadair ed elicotteri, impegnati in un intervento particolarmente complesso che ha consentito di contenere un fronte di fuoco esteso e ben visibile anche dal centro di Sanremo. L'emergenza, tuttavia, non può ancora considerarsi definitivamente conclusa e il monitoraggio dell'area proseguirà fino a quando ogni possibile focolaio sarà completamente estinto.