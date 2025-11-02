Psv Eindhovena del Gaslini vince la Winners Cup, la squadra viene premiata a Roma: tra i calciatori anche un'imperiese (Foto)

Il Psv Eindhovena vince il torneo di calcio riservato a ragazzi e ragazze in cura o dimessi dai reparti di oncologia pediatrica, svoltasi a Milano, e così viene premiato nella sede del Coni a Roma. Tra i giocatori anche una ragazza imperiese: Iolanda Oppia.

La quattordicenne giocava a calcio ma a causa di una malattia viene ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il dottor Conte, pediatra oncologo del Gaslini, venuto a conoscenza della passione per il calcio della giovane imperiese ha deciso di inserirla nella squadra Psv Eindhovena, composta da bambini guariti o in cura presso l'ospedale pediatrico genovese, essendone il mister. Un mese fa la squadra ha partecipato a un torneo andato in scena a Milano, la Winners Cup, un’iniziativa che utilizza lo sport per sostenere e coinvolgere giovani adolescenti in cura oncologica, dove Iolanda segna un gol clamoroso. La squadra, alla fine, si aggiudica il torneo e così lo scorso 23 ottobre si è recata a Roma per la premiazione.

"Abbiamo una squadra di calcio composta da ragazzi e ragazze che sono in cura o sono stati curati presso l'istituto Gaslini. Sono, perciò, tutti ragazzi che hanno avuto un percorso di malattia. Il nome della squadra è Psv Eindhovena, che scimmiotta il PSV Eindhoven, per ricordare un po' il percorso di questi ragazzi visto che le loro terapie venivano eseguite per via endovenosa" - fa sapere Massimo Conte, pediatra oncologo del Gaslini e mister della squadra Psv Eindhovena - "La squadra ormai ha sette anni di vita e così partecipiamo a tornei la cui finalità è quella di promuovere la ricerca sui tumori pediatrici. A settembre abbiamo preso parte alla sesta edizione della Winners Cup, che è un torneo internazionale organizzato dalla società calcio Inter e dal Csi di Milano, e abbiamo vinto. Il 23 ottobre, presso la sede nazionale del Coni a Roma, siamo stati premiati e Iolanda è stata la mascotte della squadra perché lei è una delle giocatrici. Siamo andati a Roma con tutti i ragazzi e lo staff e il presidente del Coni Buonfiglio ci ha consegnato la coppa dei vincitori".