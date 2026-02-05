Bordighera, contributo economico a sostegno di attività sportive e culturali: approvato l'elenco delle associazioni ammissibili

Approvato, dal commissario prefettizio Rosa Abussi, l'elenco delle associazioni cittadine ammissibili al contributo economico a sostegno di iniziative e attività sportive e culturali sul territorio comunale di Bordighera per l'anno 2025 e la stagione sportiva 2025-2026.

Avevano fatto domanda l'ASD Bordighera Nuoto, l'ASD Ciclistica Bordighera, l'ASD Yoshin Ryu Judo Bordighera, l'ASD Bordivolley, l'ASD Cleta Group, l'ASD Centro Sub Riviera dei Fiori, l'ASD Life Revolution, l'ASD Yacht Club Sant’Ampelio, l'ASD Atletica 2000, l'ASD Scuola Karate Wado Ryu Camporosso, l'APS/ASD Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri – Muller, l'APS/ASD Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri – Muller, il CAI Bordighera; l'ASD Bordighera Sant’Ampelio; l'ASD Judo Club Simonazzi Bordighera; l'ASD Athletic Bordighera Club e l'ASD Bridge Bordighera. Le istanze sono state pervenute nel termine del 15 dicembre 2025 tranne una che è stata pervenuta fuori termine.

Le domande ricevute ed ammesse risultano, però, essere superiori alla somma stanziata di 17.000,00 euro e così è stato necessario procedere alla riduzione proporzionale ed oggettiva dei singoli contributi come espressamente previsto nella deliberazione della giunta comunale n. 204 del 23 settembre 2025 ritenuto di poter rideterminare i contributi massimi assegnabili secondo una ripartizione. L'effettiva erogazione del contributo sarà subordinata all'istruttoria da parte del Servizio Turismo, Cultura e Sport una volta verificata la rendicontazione fornita dall’associazione richiedente entro il termine di mesi 5 dall’evento o dallo svolgimento dell’attività e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 e verificata l’insussistenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune a qualsiasi titolo (tributaria e patrimoniale) e compensazione diretta in caso contrario. Al Servizio Turismo cultura e sport è stata, quindi, demandata la comunicazione dell’esclusione all’associazione non beneficiaria con l’indicazione del motivo di esclusione e la liquidazione dei contributi debitamente documentati.