Prevenzione, collaborazione e sicurezza: Dolceacqua avrà il Controllo di Vicinato

Dolceacqua avrà il Controllo di Vicinato. Il Comune ha, infatti, approvato il protocollo di intesa con la Prefettura per l’attivazione del progetto, uno strumento importante di prevenzione e collaborazione tra cittadini, Amministrazione comunale e forze dell’ordine per garantire sicurezza sul territorio.

"Un progetto che rafforza il senso di comunità e contribuisce a rendere il nostro territorio più sicuro, attento e solidale, valorizzando il ruolo attivo dei cittadini nel segnalare situazioni sospette, sempre nel rispetto delle regole e senza alcuna forma di sostituzione delle autorità competenti" - dice l'Amministrazione comunale.

"Ringraziamo la Prefettura per la collaborazione istituzionale e tutti coloro che vorranno contribuire a questo percorso condiviso, nell’interesse della sicurezza e della qualità della vita della nostra comunità" - afferma - "Insieme, per un territorio più sicuro".