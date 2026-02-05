Vallecrosia, nel cimitero spuntano nuovi contenitori per le pile esauste (Foto)

Nuovi contenitori per il conferimento delle pile esauste spuntano nel cimitero di Vallecrosia.

Nell’ambito della più ampia e necessaria riqualificazione del civico cimitero, l’assessore al Cimitero Mirko Valenti, in sinergia con il sindaco Fabio Perri, ha, infatti, promosso, tra i vari interventi, l’installazione di nuovi raccoglitori per batterie esauste.

"Da oggi sono disponibili sia nel nuovo che nel vecchio cimitero, per offrire un servizio utile e concreto a tutti i cittadini" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Una soluzione semplice ma fondamentale per chi si reca abitualmente al cimitero e deve sostituire le batterie dei lumini: un modo pratico per smaltire correttamente i rifiuti e contribuire a una gestione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Un piccolo gesto ma un grande passo per l’ambiente".