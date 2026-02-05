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Attualità | 05 febbraio 2026, 18:50

Vallecrosia, nel cimitero spuntano nuovi contenitori per le pile esauste (Foto)

"Un modo pratico per smaltire correttamente i rifiuti e contribuire a una gestione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente", dice l'Amministrazione Perri

Vallecrosia, nel cimitero spuntano nuovi contenitori per le pile esauste (Foto)

Nuovi contenitori per il conferimento delle pile esauste spuntano nel cimitero di Vallecrosia.

Nell’ambito della più ampia e necessaria riqualificazione del civico cimitero, l’assessore al Cimitero Mirko Valenti, in sinergia con il sindaco Fabio Perri, ha, infatti, promosso, tra i vari interventi, l’installazione di nuovi raccoglitori per batterie esauste.

"Da oggi sono disponibili sia nel nuovo che nel vecchio cimitero, per offrire un servizio utile e concreto a tutti i cittadini" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Una soluzione semplice ma fondamentale per chi si reca abitualmente al cimitero e deve sostituire le batterie dei lumini: un modo pratico per smaltire correttamente i rifiuti e contribuire a una gestione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Un piccolo gesto ma un grande passo per l’ambiente".

 

Elisa Colli

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