Sanremo: ecco il calendario manifestazioni proposto dall'ufficio turismo per il 2025, oggi la presentazione in commissione

Dopo la risposta positiva in riunione di maggioranza, anche la seconda commissione consiliare accoglie positivamente il calendario manifestazioni presentato dall'assessore Alessandro Sindoni e dall'ufficio del turismo.

L'obiettivo che ha spinto a portare la discussione in commissione, anziché in giunta, è rendere il calendario oggetto di un confronto più ampio prima dell'approvazione. Un'idea che i consiglieri presenti hanno accolto positivamente, applaudendo sia l'assessore che i rappresentanti dell'ufficio turismo intervenuti durante all'assemblea. Gli unici eventi che riceveranno approvazione via giunta saranno quelli in programma a febbraio, dal momento che mancherebbero i tempi tecnici per l'approvazione.

Il calendario include eventi organizzati dal Comune e altre realtà locali, con l’intento di coordinarli al meglio per evitare sovrapposizioni e garantire un flusso turistico costante.

Da parte di tutti i consiglieri presenti è arrivato un plauso all'iniziativa e al lavoro dell'ufficio del turismo, e se da parte della maggioranza si sapeva che questo sarebbe successo, anche l'opposizione ha speso parole di elogio, per aver dato vita a un confronto più ampio: Patrizia Badino, ad esempio, ha sottolineato come durante la precedente aministrazione questo aspetto fosse stato più volte sottolineato; e anche Marco Damiano è intervenuto su questo aspetto. "Anche in passato come maggioranza dicevamo che andava presentata ai consiglieri. Credo sia giusto fare i complimenti per questa azione".

Dalla minoranza inoltre sono arrivati alcuni suggerimenti riguardo la gestione di eventi: sempre Badino, ad esempio, ha parlato della possibilie sostituzione dei fuochi artificiali per il Capodanno con l'utilizzo di droni, in grado di dare vita a un effetto visivo ugualmente affascinante. Un'idea che l'assessore ha detto essere stata presa in considerazione, ma che in caso dovrà essere studiata al meglio, visti i disagi che il vento potrebbe provocare.

Altro intervento in questo senso è stato quello di Antonino Consiglio: "Sappiamo che il mese di novembre è quello più spento; So che qualcosa è già stato fatto quest'anno, ma volevo sapere se ci fosse modo di incrementare le manifestazioni in quel periodo, anche considerando che gli hotel in quel periodo chiudono proprio per la poca affluenza, e in una città che vive di turismo e commercio sarebbe il caso di incrementare". Alle sue parole fa eco il presidente del consiglio counale Alessandro Il Grande: "Una volta la città viveva grazie ai giovani che venivano, ora la cosa si è limitata ad Area Sanremo, che dura appena due giorni. Sarebbe importante recuperare in questo senso; abbiamo un contenitore fondamentale come Area Sanremo e sarebbe importante investirci, oltre a richiamare i giovani in città con eventi e simili. Detto ciò, mi sento di ringraziare per la calendarizzazione anche come albergatore: questo ci permette anche una migliore organizzazione delle strutture".

La discussione del calendario dovrà comunque passare prima dal consiglio comunale, che sarà previsto per la seconda metà di febbraio.