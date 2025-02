Sanremo, doppio intervento dei vigili del fuoco in Corso Marconi: domati due principi di incendio (Foto)

Duplice intervento nel corso della serata da parte dei vigili del fuoco in Corso Marconi: i militi sono stati chiamati, probabilmente da qualche passante, per un fuoco acceso nelle vicinanze del Carrefour. Giunti sul posto, hanno rinvenuto un bivacco con coperte, vettovaglie e altri materiali, probabilmente allestito da un senzatetto (non si sa ancora se in maniera provvisoria o meno) e un principio di incendio, dal momento che nessuno era presente nel luogo al momento in cui sono giunti sul luogo.

In contemporanea, i vigili del fuoco hanno riscontrato, sempre in Corso Marconi, all'altezza dell'ingresso sulla passeggiata, un altro principio di incendio che stava coinvolgendo una palma. In entrambi i casi l'intervento dei militi è stato efficace e ha permesso di domare le fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno raccolto informazioni e immagini del bivacco per procedere come da prassi. Non è ancora charo se i due casi siano collegati, ma l'ipotesi non è da scartare.

Si tratta solo dell'ultimo caso di questo tipo: l'area, vicino a Villa Helios, è solitamente punto di sosta per senzatetto, il che ha provocato in passato incidenti di questo tipo, anche con conseguenze peggiori a volte. Questa volta, anche per la rapida segnalazione, non ci sono state fortunatamente conseguenze.