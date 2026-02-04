Sicurezza nelle scuole, vertice in Prefettura a Imperia: istituzioni e forze dell’ordine rafforzano prevenzione e controlli

Si è svolta oggi in Prefettura ad Imperia, la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dedicata al tema, di stretta attualità, della sicurezza all’interno e nei pressi degli istituti scolastici della provincia. L’incontro, presieduto dal Prefetto Antonio Giaccari, ha visto la partecipazione del Questore Andrea Nicola Lo Iacono, dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Col. Simone Martano e Col. Omar Salvini, del Comandante dei Vigili del Fuoco, Arch. Gian Carlo Paternò, nonché del Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Dott. Roberto Campagna, e di alcuni Dirigenti scolastici.

Il Comitato è stato convocato a seguito della direttiva congiunta dei Ministri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito del 28 gennaio 2026, emanata dopo i gravi episodi di violenza che hanno coinvolto giovani studenti in diverse realtà del Paese. Nel corso della riunione è stata analizzata la situazione dei plessi scolastici della provincia di Imperia e delle relative criticità. I rappresentanti del mondo della scuola hanno assicurato la massima collaborazione, impegnandosi a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di disagio, così da consentire l’adozione immediata di misure mirate e di interventi di recupero per le possibili condizioni di marginalità tra gli studenti.

È stata ribadita la consapevolezza di quanto sia fondamentale «agire tempestivamente per arginare e superare comportamenti violenti e illeciti», ma soprattutto di quanto sia decisivo «intervenire in un’ottica preventiva per individuare e neutralizzare possibili situazioni di pericolo». Le Forze di polizia hanno inoltre garantito «la massima attenzione» attraverso specifici servizi di monitoraggio e prevenzione, anche nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici, per contrastare eventuali fenomeni di illegalità che possano compromettere la sicurezza di studenti e docenti.

Infine, il Comitato ha concordato di rafforzare l’azione congiunta delle Istituzioni per la diffusione della cultura della legalità, del senso civico e del corretto vivere, promuovendo incontri dedicati nelle scuole. Particolare attenzione sarà riservata anche alla formazione sui comportamenti da adottare in caso di emergenza e di eventi di protezione civile, con il pieno coinvolgimento dei Vigili del Fuoco.