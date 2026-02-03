Sanremo piange Francesco Barlaam, storico tassista e volto noto della politica e dello sport in città: aveva 89 anni

È morto oggi a Sanremo, all’età di 89 anni, Francesco Barlaam, storico tassista e figura molto conosciuta in città. Per decenni è stato un punto di riferimento alla guida del suo taxi, svolgendo il lavoro con passione e grande umanità, prima di trasmettere l’attività al figlio Paolo, proseguendo così una vera tradizione familiare.

Francesco Barlaam lascia la moglie Gina e il figlio Paolo. Oltre alla sua attività professionale, è stato apprezzato e stimato per il suo impegno politico, che lo ha visto attivo nel Partito Liberale e successivamente in Forza Italia, sempre con attenzione concreta ai problemi della comunità. Importante anche il suo ruolo nello sport cittadino, dove ha ricoperto l’incarico di dirigente della Sanremese ai tempi della presidenza di Gianni Borra, contribuendo alla crescita della storica società calcistica.

Uomo vicino alla vita dei cittadini, Francesco Barlaam ha rappresentato per molti sanremesi un volto familiare, una presenza discreta ma costante, capace di ascoltare e raccontare la città attraverso il suo lavoro e il suo impegno civile.