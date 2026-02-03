 / Cronaca

Cronaca | 03 febbraio 2026, 14:52

Funerali di Dario Galetti alle 10.40 nella chiesa della Mercede di Sanremo: l’addio della città al camionista morto in Germania

La comunità sanremese si stringe alla famiglia di Galetti, vittima del tragico incidente sull’autostrada tedesca A44 causato dal gelo

Funerali di Dario Galetti alle 10.40 nella chiesa della Mercede di Sanremo: l’addio della città al camionista morto in Germania

Sarà celebrato domani alle 10.40 nella chiesa parrocchiale della Mercede a Sanremo l’ultimo saluto a Dario Galetti, 63 anni, uno dei due camionisti di Sanremo tragicamente morti nella notte tra il 22 e il 23 gennaio in un incidente stradale in Germania. Galetti, molto conosciuto e stimato nella comunità per il suo impegno e la sua professionalità, aveva passato la vita tra la famiglia e la sua grande passione per la moto, come ricordano i suoi cari e amici.

L’incidente avvenuto sull’autostrada A44 nella regione della Westfalia è stato causato dal fondo stradale ghiacciato, fra condizioni di maltempo e una repentina formazione di ghiaccio dopo pioggia e brusco calo delle temperature. Le indagini ufficiali hanno escluso responsabilità umane o tecniche, attribuendo la tragedia alle avverse condizioni climatiche.

La comunità di Sanremo si prepara così a dare un ultimo, commosso saluto a un cittadino che era molto apprezzato nel lavoro e nella vita di tutti i giorni, mentre resta profondo il dolore per la perdita di due famiglie colpite dall’evento.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium