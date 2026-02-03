Funerali di Dario Galetti alle 10.40 nella chiesa della Mercede di Sanremo: l’addio della città al camionista morto in Germania

Sarà celebrato domani alle 10.40 nella chiesa parrocchiale della Mercede a Sanremo l’ultimo saluto a Dario Galetti, 63 anni, uno dei due camionisti di Sanremo tragicamente morti nella notte tra il 22 e il 23 gennaio in un incidente stradale in Germania. Galetti, molto conosciuto e stimato nella comunità per il suo impegno e la sua professionalità, aveva passato la vita tra la famiglia e la sua grande passione per la moto, come ricordano i suoi cari e amici.

L’incidente avvenuto sull’autostrada A44 nella regione della Westfalia è stato causato dal fondo stradale ghiacciato, fra condizioni di maltempo e una repentina formazione di ghiaccio dopo pioggia e brusco calo delle temperature. Le indagini ufficiali hanno escluso responsabilità umane o tecniche, attribuendo la tragedia alle avverse condizioni climatiche.

La comunità di Sanremo si prepara così a dare un ultimo, commosso saluto a un cittadino che era molto apprezzato nel lavoro e nella vita di tutti i giorni, mentre resta profondo il dolore per la perdita di due famiglie colpite dall’evento.