Sanremo: frana in via Vallarino, l'Assessore Donzella rassicura "Stiamo parlando con gli Amministratori e interverremo anche come comune"

L’Amministrazione comunale ha sempre dimostrato attenzione per i problemi delle strade, anche private ma, come sempre abbiamo fatto, dobbiamo attenerci ai regolamenti”. Sono le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, intervenuto in merito alle nuove proteste dei residenti di via Vallarino, la strada privata (e chiusa) che si trova in zona Foce a Sanremo.

Da anni parliamo del problema della strada che, a circa 100 metri dall’ingresso è franata pericolosamente e con una delle palazzine che insiste proprio di fronte al movimento del terreno. Nelle ultime ore un altro proprietario di seconde case della zona è intervenuto sulla problematica e l’Assessore Donzella ha confermato che palazzo Bellevue è al lavoro da tempo sulla questione.

“La dimostrazione di attenzione nei confronti di problemi come questo – prosegue - è che un rappresentate del comune ha partecipato recentemente ad una assemblea condominiale, nella quale è stata presa in considerazione la quantificazione dei millesimi relativi ai diversi condomìni, in modo da valutare il costo per ciascuno di essi, nell’ambito della realizzazione dell’intervento. E posso garantire che, come in altri casi, il Comune farà la sua parte”.

Uno dei tanti problemi è il fatto che la strada sia intestata ad una persona fisica e, in casi come questo, spesso si tende a creare un consorzio tra gli interessati per snellire le pratiche ed arrivare all’obiettivo in tempi brevi. Il Comune, ovviamente, deve far fronte a tante situazioni, dando la priorità a quelle pubbliche, come asfalti o altro. Ma anche nel caso di via Vallarino è attento e farà la sua parte, come confermato dall’Assessore Donzella, pur attenendosi ai regolamenti. Palazzo Bellevue era intervenuto, in un caso simile, per via Tasciaire.

Come si potrà fare? Intanto i preventivi per i lavori della zona franata si aggirano intorno ai 300/350mila euro e servirà fare un conteggio dei millesimi dei singoli condomìni della strada, che successivamente ripartiranno la spesa tra i diversi proprietari degli appartamenti. Il Comune potrebbe intervenire con un contributo tra il 20 ed il 30% della spesa.

“C’è la nostra compartecipazione e sensibilità – termina Donzella – e siamo qui per cercare un punto d’intesa. Vogliamo che l’opera sia realizzata e siamo disponibili a partecipare. Insieme al Sindaco Mager abbiamo incontrato nelle ultime settimane gli amministratori dei condomìni. Una volta predisposti i millesimi e ci sarà una valutazione in merito alle delibere delle singole costruzioni, incontreremo nuovamente gli interessati per trovare la quadra sulla procedura di intervento”.