Sanremo: frana di via Vallarino, un residente ringrazia l'Assessore e confida in una soluzione accettabile dalle parti

“Ringrazio l'Assessore Donzella che, seppur in un momento frenetico per la città, ha risposto alla mia lettera. Ma, con la sola finalità di arrivare ad una giusta soluzione per l'annoso problema della frana di via Vallarino, vorrei introdurre alcune precisazioni”. Sono le parole di Gianantonio Bevilacqua, che ieri aveva introdotto nuovamente la problematica della frana nella via del quartiere Foce a Sanremo.

“Come tutti sanno – prosegue - la strada è, si privata ma ad uso pubblico, ovvero tutti giornalmente la percorrono per i motivi più diversi incluso l'accompagnare i bambini alla sottostante scuola. Per tale motivo i condomini (non direttamente ma attraverso gli amministratori, peraltro non titolati ad agire per conto dei condomini riguardo alla strada) si chiedono come mai il Comune abbia interessato solo i condomini a monte della frana invece che tutta la via come sarebbe naturale per una strada ad uso pubblico”.

“Va inoltre sottolineato che – va avanti - per la natura pubblica della strada, peraltro servita da illuminazione pubblica e servizio di nettezza urbana, sentenze della Corte di Cassazione, anche recenti, stabiliscono la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune. Qualora la frana fosse sanata dai Condomini privati, questi si assumerebbero in futuro la responsabilità civile e penale dei lavori commissionati”.

“Credo che termina Bevilacqua – che il rapporto tra Condomini di via Vallarino, che ad oggi formalmente non sono mai stati coinvolti ed il Comune stesso, debba essere approfondito per arrivare ad una necessaria soluzione accettabile dalle parti”.