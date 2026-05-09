Sanremo, tombini rotti in Corso Cavallotti, residenti esasperati: "Rumore giorno e notte da mesi, il Comune non interviene"

Da mesi i residenti di Corso Cavallotti, nella zona del Rondò Garibaldi, convivono con un rumore costante e insopportabile: due tombini dissestati che sobbalzano a ogni passaggio di auto, giorno e notte, in uno dei tratti a maggiore traffico della città. Ecco la lettera a firma di alcuni cittadini di Corso Cavallotti:



"Gentile Redazione,

scriviamo a nome di diversi residenti di Corso Cavallotti, all’inizio della via, nei pressi del Rondò Garibaldi. Da mesi conviviamo con un problema che sta diventando sempre più difficile da sopportare: due tombini rotti che, a ogni passaggio di auto o moto, producono un rumore forte e continuo, sia di giorno sia di notte.

Nonostante le numerose segnalazioni inviate al Comune, la situazione non è cambiata. Circa due settimane fa uno dei tombini è stato riparato, ma già il giorno successivo era tornato nelle stesse condizioni di prima. Con l’arrivo dell’estate e l’aumento del traffico, temiamo che il disagio diventi ancora più pesante.

Si tratta di un intervento che richiederebbe poche ore, mentre i residenti lo subiscono da mesi. Non sapendo più a chi rivolgerci, abbiamo deciso di scrivere a voi affinché questa situazione venga resa pubblica e possa finalmente trovare una soluzione".