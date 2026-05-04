Caos traffico sulla SS20 ad Airole dopo il ponte del Primo Maggio: oltre un’ora di attesa per lavori e semaforo

Secondo quanto riportato da una nostra lettrice “I lavori in corso hanno causato oltre 1 ora di attesa senza che nessuno intervenisse a regolamentare il passaggio”, una situazione resa ancora più critica dal forte afflusso di veicoli in occasione del ponte del Primo Maggio. Il traffico, in particolare, risultava intenso in direzione Piemonte, aggravando ulteriormente le code. Nel testo emerge una critica netta nei confronti degli enti responsabili della gestione della strada. Il cittadino parla apertamente di “totale disinteresse da parte di tutti gli enti preposti”, sottolineando come simili situazioni finiscano per compromettere non solo la qualità della vita dei residenti, ma anche l’attrattività turistica della zona.

Non manca poi un riferimento al sentimento diffuso tra gli automobilisti, ormai abituati a convivere con queste criticità: “è triste ormai notare una totale rassegnazione”, si legge nella lettera, evidenziando come i disagi legati a cantieri e rallentamenti siano diventati una costante. Infine, viene sollevata una domanda diretta: possibile che nessuno tra gli enti competenti abbia previsto un simile scenario? Il cittadino auspica che, in vista del prossimo ponte del 2 giugno, vengano adottate misure concrete per evitare il ripetersi di lunghe e frustranti attese.

Una segnalazione che riaccende i riflettori su un tema ricorrente: la gestione dei cantieri stradali nei periodi di maggiore afflusso, tra esigenze di sicurezza e necessità di garantire una viabilità efficiente.