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Al Direttore | 30 aprile 2026, 12:52

Sanremo, dal 4 maggio al 14 agosto aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026‑2027

Domande online per alunni residenti o domiciliati in città e iscritti a infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Attivo il format sul sito comunale e contatti dedicati per informazioni

Sanremo, dal 4 maggio al 14 agosto aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026‑2027

Dalle ore 00,01 del 4 maggio e sino alle 23.59 del 14 agosto 2026 sono aperti i termini per presentare domanda di iscrizione al servizio di trasposto scolastico a.s. 2026-2027 come da avviso pubblicato sul sito del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it

L’alunno/a deve:

· avere la residenza anagrafica o il domicilio nel Comune di Sanremo
· frequentare una scuola d’infanzia o primaria o secondaria di primo grado delle scuole statali ubicate nel Comune di Sanremo

L’ammissione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte di un genitore, tutore o affidatario dell’alunno/a tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo al seguente link (dal 4 maggio)

https://servizi.comune.sanremo.im.it/cmssanremo/portale/contactcenter/elencotipipratica.aspx?P=100 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Scuola al numero 0184/529054/64 o all’indirizzo email trasportoscolastico@comune.sanremo.im.it 

Files:
 avviso trasporto scolastico 26-27 signed (831 kB)

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