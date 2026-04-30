Sanremo, dal 4 maggio al 14 agosto aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026‑2027

Dalle ore 00,01 del 4 maggio e sino alle 23.59 del 14 agosto 2026 sono aperti i termini per presentare domanda di iscrizione al servizio di trasposto scolastico a.s. 2026-2027 come da avviso pubblicato sul sito del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it)
L’alunno/a deve:
· avere la residenza anagrafica o il domicilio nel Comune di Sanremo
· frequentare una scuola d’infanzia o primaria o secondaria di primo grado delle scuole statali ubicate nel Comune di Sanremo
L’ammissione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte di un genitore, tutore o affidatario dell’alunno/a tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo al seguente link (dal 4 maggio)
https://servizi.comune.sanremo.im.it/cmssanremo/portale/contactcenter/elencotipipratica.aspx?P=100
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Scuola al numero 0184/529054/64 o all’indirizzo email trasportoscolastico@comune.sanremo.im.it