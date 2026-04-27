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Al Direttore | 27 aprile 2026, 13:36

Taggia, cassonetti degli abiti usati stracolmi: sacchi abbandonati a terra vicino al Municipio

La denuncia di un cittadino: “Servono interventi urgenti di svuotamento. Un gesto solidale non può trasformarsi in degrado”

Taggia, cassonetti degli abiti usati stracolmi: sacchi abbandonati a terra vicino al Municipio

"Vorrei segnalare da molto tempo il mancato ritiro da parte delle varie onlus che si occupano del ritiro degli abiti usati nel territorio di Taggia. 

I cassonetti stracolmi e decine di sacchi abbandonati sull'asfalto: è l'immagine del degrado che arriva dai contenitori ubicati vicino al parcheggio del Municipio di Taggia. Tra i cumuli si notano vestiti in ottimo stato e scarpe quasi nuove che, invece di aiutare chi ha bisogno, giacciono a terra esposti all'incuria. È urgente un intervento di svuotamento e pulizia da parte delle ditte incaricate.  Ai cittadini si chiede invece un briciolo di senso civico: se il contenitore è pieno, non abbandonate i sacchi all'esterno. Un gesto di generosità non può e non deve diventare una discarica a cielo aperto.

T.C.".

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