Taggia, cassonetti degli abiti usati stracolmi: sacchi abbandonati a terra vicino al Municipio

"Vorrei segnalare da molto tempo il mancato ritiro da parte delle varie onlus che si occupano del ritiro degli abiti usati nel territorio di Taggia.

I cassonetti stracolmi e decine di sacchi abbandonati sull'asfalto: è l'immagine del degrado che arriva dai contenitori ubicati vicino al parcheggio del Municipio di Taggia. Tra i cumuli si notano vestiti in ottimo stato e scarpe quasi nuove che, invece di aiutare chi ha bisogno, giacciono a terra esposti all'incuria. È urgente un intervento di svuotamento e pulizia da parte delle ditte incaricate. Ai cittadini si chiede invece un briciolo di senso civico: se il contenitore è pieno, non abbandonate i sacchi all'esterno. Un gesto di generosità non può e non deve diventare una discarica a cielo aperto.



T.C.".