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Al Direttore | 22 aprile 2026, 13:32

Taggia, il sottopasso della superstrada tra degrado e rischi per la sicurezza: la denuncia di un lettore

Manifesti strappati e umidità trasformano le pareti in un mosaico di carta a brandelli: “Situazione indecorosa e pericolosa, serve una bonifica immediata”

Da anni il sottopasso ferroviario che collega la superstrada al centro abitato versa in condizioni che molti cittadini definiscono “inaccettabili”. A segnalarlo alla nostra redazione è un lettore (T.C.), che denuncia uno stato di degrado ormai cronico e potenzialmente pericoloso per chi transita quotidianamente.

Le pareti della galleria sono ricoperte da strati sovrapposti di manifesti pubblicitari, logori e scollati, che l’umidità ha trasformato in fogli pesanti e instabili. “Si staccano a brandelli – scrive il lettore – e rischiano di finire sulla carreggiata, soprattutto quando passano moto o scooter. È un pericolo reale”.

Oltre al tema della sicurezza, la segnalazione richiama anche l’attenzione sull’immagine della città. Il sottopasso, infatti, è uno dei punti più trafficati della zona e rappresenta un passaggio obbligato per residenti, lavoratori e turisti. “Un’infrastruttura così utilizzata – prosegue – non può diventare il simbolo dell’incuria. È una cartolina negativa che Taggia non merita”.

Il cittadino chiede un intervento di bonifica e pulizia radicale, sottolineando come la situazione sia nota da tempo e come, nonostante le segnalazioni, non si sia ancora arrivati a una soluzione definitiva.

La lettera si conclude con un appello diretto all’amministrazione comunale affinché il sottopasso venga riportato a condizioni decorose e sicure, restituendo dignità a un tratto stradale fondamentale per la mobilità locale.

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