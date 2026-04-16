Bordighera, telefono Asl sempre muto: figlia di un anziano non riesce a prenotare la seconda visita cardiologica

Una nostra lettrice, F.S., ci ha scritto perché non riesce a mettersi in contatto con l’Asl ad un numero dedicato alla pubblica assistenza:

“Devo prenotare una seconda visita cardiologica per mio padre ultraottantenne e da giorni ormai provo a telefonare al numero 0184534630 che mi è stato indicato dal centralino del CUP Liguria, ovviamente nei giorni e negli orari in cui gli operatori dovrebbero rispondere (le seconde visite possono essere prenotate solo presso la sede in cui è stata effettuata la prima visita), ma nessuno risponde. Come deve fare un paziente, peraltro non residente a Bordighera, per prenotare un appuntamento presso l'ambulatorio di via Marconi? Se qualche cittadino avesse indicazioni in merito, o se gli stessi operatori dell'ASL1 Imperiese stessero leggendo e potessero darmi un'indicazione gliene sarei grata”.