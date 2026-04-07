Incendio di domenica tra San Romolo e Perinaldo, decisivo l’intervento di Vigili del Fuoco e Volontari

Il nostro lettore Gianni Calvi ci ha scritto per esprimere un sentito e doveroso ringraziamento ai Vigili del Fuoco e a tutti i Volontari che nel pomeriggio di domenica sono intervenuti con prontezza ed efficacia nella zona tra San Romolo e Perinaldo, riuscendo a contenere un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per il nostro territorio:

"Il loro intervento tempestivo ha evitato che le fiamme si estendessero in modo pericoloso, proteggendo non solo l’ambiente naturale ma anche le abitazioni e la sicurezza dei cittadini. In un periodo come quello pasquale, in cui molti sono giustamente dedicati alle proprie famiglie, questi uomini dimostrano ancora una volta un senso del dovere e dello spirito di servizio che merita la più profonda riconoscenza. Talvolta si parla di eroi immaginando figure lontane dalla quotidianità, ma la verità è che gli eroi sono tra noi: non portano armi, ma impugnano un idrante, affrontando il pericolo con coraggio e professionalità. A loro va il mio grazie più sincero, e credo di interpretare il sentimento di tutta la comunità".