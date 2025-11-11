Santo Stefano al Mare, ok al nuovo parco pubblico e percorso pedonale in zona Cavi: investimento da quasi 100 mila euro

L'amministrazione di Santo Stefano al Mare ha approvato lo schema di atto unilaterale d’obbligo che consentirà la realizzazione di un nuovo parco pubblico e di un percorso pedonale in via Cavi. Le opere, per un valore complessivo di 99.598,62 euro, saranno realizzate a spese del soggetto privato nell’ambito di un progetto edilizio di demolizione e ricostruzione fuori sito e successivamente cedute gratuitamente al Comune.

L’intervento si inserisce in un piano di riqualificazione che prevede la creazione di un’area verde attrezzata e di un camminamento pedonale protetto, pensato per collegare in sicurezza la zona residenziale con l’Aurelia e la media struttura di vendita esistente, utilizzando il sottopasso già presente. L’obiettivo è migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area, garantendo un collegamento comodo e sicuro tra le diverse parti del paese.

Il valore complessivo delle opere, come riportato nel computo metrico redatto dal tecnico incaricato, ammonta a 117.174,85 euro, dai quali è stato detratto il 15% di utile d’impresa previsto dal prezzario regionale, per un importo netto pari a 99.598,62 euro. Oltre a realizzare e cedere le opere, il soggetto attuatore dovrà versare al Comune un contributo di costruzione pari a 88.971,29 euro, rateizzabile in tre tranche semestrali, e garantire fidejussioni per la corretta esecuzione e il collaudo.

Il progetto prevede inoltre la sistemazione dell’area libera derivante dalla demolizione del vecchio fabbricato in località Ortassi, con la messa in sicurezza del terreno e il ripristino paesaggistico. L’intervento rientra nella normativa regionale sulla rigenerazione urbana e segue il principio di compensazione, per cui il privato ottiene la possibilità di ricostruire su un’area diversa, realizzando in cambio opere pubbliche di interesse collettivo.

Le opere dovranno essere completate entro i termini previsti dal permesso di costruire e saranno oggetto di collaudo a cura del Comune. Con questo intervento, l’Amministrazione comunale punta a migliorare la mobilità pedonale e la qualità urbana di una zona in crescita, offrendo ai cittadini nuovi spazi pubblici e maggior sicurezza negli spostamenti quotidiani.