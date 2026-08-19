Sanremo, via libera alla messa in sicurezza della scarpata sotto Pian dei Cavalieri: lavori per 438mila euro totali

La messa in sicurezza della scarpata sotto il campo sportivo Pian dei Cavalieri, in strada Borgo Opaco, entra in una nuova fase. Il Comune di Sanremo ha infatti adottato la determinazione dirigenziale che sancisce la conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria relativa all'intervento. Il provvedimento, firmato l'11 agosto, dà il via libera alla realizzazione dell'opera, recependo i pareri espressi dagli enti coinvolti e le relative prescrizioni. Il progetto di fattibilità tecnico-economica era stato approvato dalla Giunta comunale nel 2024 per un importo complessivo di 438mila euro. La determinazione stabilisce inoltre che l'autorizzazione costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento.

Il progetto, come già illustrato nei precedenti passaggi amministrativi, prevede la realizzazione di un muro di contenimento lungo circa 30-40 metri, al di sotto dell'impianto sportivo e a ridosso del torrente San Romolo, pochi metri prima dell'ingresso del corso d'acqua sotto via Pietro Agosti. L'obiettivo è intervenire su un versante considerato sensibile, proteggendo l'area del campo e la viabilità vicina dai fenomeni di erosione e dall'instabilità della scarpata. Si tratta di un intervento che riguarda dunque non soltanto l'area sportiva, ma anche la sicurezza del territorio in prossimità del corso d'acqua. Il progetto comprende, tra gli altri elaborati, relazioni idrauliche, geologiche e strutturali, oltre al piano di monitoraggio e alle tavole con planimetrie, sezioni e particolari costruttivi.

Sul fronte delle risorse, l'opera è inserita nel quadro degli interventi contro il dissesto idrogeologico. La Regione Liguria aveva indicato per Sanremo un finanziamento di 416.100 euro destinato proprio ai lavori di messa in sicurezza della scarpata di Pian dei Cavalieri, nell'ambito del piano regionale per la manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e il contrasto al dissesto. Nel dicembre 2025 il Comune aveva poi approvato la convenzione con il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, confermando il valore complessivo dell'intervento in 438mila euro: 416.100 euro di finanziamento e 21.900 euro a carico del Comune. Un percorso partito già nel 2023, quando era stato affidato all'ingegner Pierfrancesco Russo l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnico-economica.

La procedura autorizzativa è stata articolata e ha coinvolto Regione Liguria, Soprintendenza, Rivieracqua, gestori delle reti e diversi settori del Comune. Nel corso dell'istruttoria sono state richieste integrazioni alla documentazione, successivamente trasmesse dal progettista, fino ai nuovi elaborati depositati nel marzo scorso. Ad aprile la Regione, attraverso il Settore Difesa del Suolo Imperia, ha espresso il proprio atto di assenso con prescrizioni. Ora il procedimento si è concluso positivamente e la determinazione è immediatamente efficace, precisando che le prescrizioni contenute nei pareri non comportano modifiche alle opere progettate. Il prossimo passaggio sarà quindi quello operativo, verso la realizzazione di un'opera attesa per mettere in sicurezza un'area strategica del Borgo.