Prevenzione della vista, anche nell’Imperiese screening gratuiti per glaucoma e ambliopia

Due giornate dedicate alla prevenzione e alla salute della vista coinvolgeranno anche la provincia di Imperia in occasione della Giornata Mondiale della Vista. La Regione Liguria ha infatti predisposto un programma di iniziative gratuite distribuite sul territorio, con screening, visite e consulenze rivolte a diverse fasce della popolazione. Nell’Area 1 – Imperia, le attività si concentreranno all’Ospedale di Imperia, presso la struttura di Oculistica al quinto piano, con appuntamenti dedicati sia agli adulti che ai più piccoli. Un’occasione per sottoporsi a semplici controlli e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di individuare precocemente eventuali problemi alla vista.

All’Ospedale di Imperia si partirà già giovedì 8 ottobre, con le attività che proseguiranno anche nella giornata di venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Nelle giornate di giovedì e venerdì, dalle 14 alle 19, sarà possibile effettuare gratuitamente la tonometria, vale a dire la misurazione della pressione oculare, rivolta in particolare alle persone con più di 50 anni. Sempre nelle stesse giornate, dalle 14 alle 18.30, sarà invece proposto uno screening ortottico per l’ambliopia, rivolto ai bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. L'accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le iniziative dedicate alla popolazione over 50 proseguiranno anche sabato 10 ottobre, quando all’Ospedale di Imperia sarà nuovamente possibile sottoporsi alla tonometria, questa volta nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13. Si tratta di un controllo semplice e rapido che permette di misurare la pressione interna dell’occhio e che rappresenta uno degli strumenti utilizzati nella prevenzione e nell’individuazione di condizioni che possono compromettere la salute visiva. Anche in questo caso l’accesso sarà libero e gratuito, ma i controlli saranno effettuati fino a esaurimento dei posti disponibili.

"La prevenzione è fondamentale per la salute della vista e, da assessore alla Sanità ma anche da medico oculista, conosco bene quanto sia importante intercettare precocemente eventuali problemi – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –, la salute degli occhi è una componente essenziale della qualità della vita e dobbiamo continuare a promuovere una cultura della prevenzione, rendendo i cittadini sempre più consapevoli e informati". Un messaggio che accompagna un programma regionale particolarmente articolato, con iniziative rivolte a diverse fasce d’età e con l’obiettivo di favorire una maggiore attenzione alla salute degli occhi.

Per quanto riguarda l’ambliopia, lo screening proposto nell’Imperiese è rivolto ai bambini molto piccoli, tra 1 e 3 anni. L’individuazione precoce di eventuali alterazioni visive rappresenta infatti un passaggio importante per poter intervenire tempestivamente. Le attività saranno condotte all’interno dell’Oculistica dell’Ospedale di Imperia e, anche in questo caso, non è prevista la prenotazione. Le famiglie interessate potranno quindi accedere direttamente alla struttura nelle fasce orarie indicate, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

La prevenzione coinvolgerà contemporaneamente anche il resto della Liguria. A Genova, nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 16, gli over 50 potranno effettuare gratuitamente un esame OCT, la tomografia a coerenza ottica, in collaborazione con il Comitato Macula. Si tratta di un esame semplice, rapido e non invasivo che consente di analizzare nel dettaglio le strutture dell’occhio, con particolare attenzione alla retina e al nervo ottico. L’accesso sarà diretto e senza prenotazione.

Le iniziative saranno inoltre presenti all’Ospedale San Paolo e alla Casa della Comunità di Savona, all’Ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente, all’Ospedale di Rapallo e all’Ospedale di Comunità di Sarzana. Nel complesso saranno affrontate diverse problematiche oculari, dal glaucoma alle maculopatie, dalla retinopatia diabetica alla cataratta, fino alle patologie corneali e degli annessi oculari. Prima di recarsi agli appuntamenti per lo screening, la Regione ricorda inoltre la possibilità di effettuare autonomamente un semplice test della vista online sul sito www.testalavista.it.