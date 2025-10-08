Sanremo, l'allarme dei residenti: “Cane legato alla catena e strattonato”. Polizia locale monitora la situazione

A Sanremo si riaccende la polemica legata al maltrattamento degli animali. Protagonista è un clochard già noto alle forze dell’ordine, al quale un anno fa era stato sottratto un cane con i suoi cuccioli dopo le verifiche dell’Enpa nei parcheggi sotto la stazione. Oggi l’uomo vive con un’altra femmina simil lupo che, secondo diverse testimonianze, sarebbe costretta a un guinzaglio-catena cortissimo e sottoposta a “strattoni e urla”. Una vicenda che sta scuotendo i cittadini e che riporta in primo piano il tema della tutela degli animali.

“Abbiamo visto il cane legato a una catena di 20 centimetri, impossibilitato a muoversi – raccontano alcuni residenti –. Ogni volta che l’uomo si sposta, l’animale tenta di seguirlo per i suoi bisogni, ma viene strattonato. Più volte lo abbiamo visto in condizioni di alterazione, mentre se la prendeva con il cane. Se non è maltrattamento questo...”. Altri aggiungono: “Era già successo l’anno scorso, quando gli era stato tolto un altro cane tramite l’Enpa. Ora la storia si ripete. Questo animale dà l’idea di essere terrorizzato, non può muoversi liberamente ed è costretto a vivere costantemente legato. Non vogliamo negare che anche la persona abbia bisogno di aiuto, ma il cane non si è scelto questa vita”.

La vicenda, già nota alle forze dell’ordine, è seguita in particolare dalla Polizia locale di Sanremo. Il comando di via Giusti è intervenuto nelle scorse settimane insieme a un veterinario, verificando lo stato di salute dell’animale, il quale, affetto da displasia, risulterebbe curato dal padrone per quanto riguarda la patologia. Diversa la questione legata alla gestione quotidiana e alle condizioni in cui viene tenuto: “La situazione è monitorata giorno dopo giorno” fanno sapere dal comando.

Il nodo resta quello degli strumenti normativi a disposizione. Il maltrattamento di animali, previsto dall’articolo 544-ter del codice penale, punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro chi “per crudeltà o senza necessità cagiona lesioni a un animale” o lo sottopone a comportamenti incompatibili con la sua natura. In più, la legge 189/2004 ha introdotto pene severe per chi utilizza animali per attività illecite, come l’accattonaggio. Ma l’applicazione concreta richiede accertamenti specifici e la dimostrazione di condotte reiterate.

Dal comando spiegano che l’uomo era già stato allontanato da Sanremo alcune settimane fa, ma le difficoltà procedurali e i limiti della normativa hanno fatto sì che la vicenda tornasse al punto di partenza. In mancanza di un provvedimento definitivo, il clochard è rientrato e la situazione si è riproposta. Il caso divide la città e chiama in causa il rapporto tra diritti umani e tutela degli animali. Ma, secondo i cittadini, una cosa è chiara: ‘Questo cane dà l’idea di voler scappare e non può continuare a vivere così’, ribadiscono. La speranza condivisa è che i controlli possano tradursi presto in decisioni concrete.