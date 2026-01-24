Tradito da un guasto all’auto: fermato con 31 dosi di cocaina pronte allo spaccio

Circolava con 31 dosi di cocaina già confezionate, pronte per lo spaccio. A tradirlo, però, è stato un guasto improvviso all’auto che lo ha costretto a fermarsi lungo la strada, attirando l’attenzione della Polizia di Stato.

È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti di una Volante del Commissariato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo straniero fermo con il veicolo in avaria. Sottoposto a controllo, l’uomo ha mostrato evidenti segni di nervosismo e insofferenza, elementi che hanno spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

Per la verifica del mezzo è stato richiesto anche l’intervento di un’unità cinofila della Guardia di Finanza. Il cane antidroga ha segnalato fin da subito la possibile presenza di stupefacente all’interno dell’abitacolo, ma una prima ispezione accurata non ha portato al rinvenimento di droga.

A fare la differenza è stata però l’intuizione degli investigatori della squadra investigativa, che durante un sopralluogo nella zona hanno individuato una telecamera di videosorveglianza potenzialmente utile alle indagini. Dall’analisi delle immagini è emerso come l’uomo, dopo il fermo forzato del veicolo, si fosse allontanato più volte verso un’area poco distante.

Da qui l’ipotesi che, temendo il controllo, avesse occultato la sostanza stupefacente nelle immediate vicinanze. Le ricerche sono state quindi estese al perimetro circostante e, all’interno di un’intercapedine sul retro di un fabbricato di una compagnia elettrica, gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto di plastica trasparente contenente 31 involucri termosaldati di cocaina. Il narcotest ha confermato la natura della sostanza, immediatamente posta sotto sequestro penale.

L’uomo è stato accompagnato in Commissariato e deferito all’Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.