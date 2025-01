Procedono i lavori per il nuovo nido comprensoriale alle ex caserme Revelli: una struttura green per 50 bambini (Foto)

Proseguono senza sosta i lavori presso il cantiere del nuovo nido comprensoriale situato all’interno delle ex caserme Revelli, un progetto che rappresenta una risposta concreta alle numerose richieste provenienti dal territorio. La struttura, ormai visibile da settimane, è il risultato di un’attenta progettazione che punta a coniugare modernità, sostenibilità e funzionalità, offrendo un ambiente ideale per i più piccoli.

Il nuovo nido, una volta completato, potrà accogliere fino a 50 bambini, suddivisi in cinque classi. Sarà una scuola all’avanguardia sotto ogni punto di vista: una struttura green, realizzata con tecniche edilizie innovative, ecocompatibile e progettata per garantire il massimo dell’efficientamento energetico. Gli spazi interni saranno moderni e accoglienti, progettati per favorire la crescita dei bambini in un ambiente sicuro e stimolante.

L’opera, dal costo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, è interamente finanziata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), confermando l’importanza del progetto per il territorio. I lavori stanno procedendo a ritmo sostenuto, con l’obiettivo di completare l’infrastruttura entro la fine del prossimo anno, quando è prevista l’inaugurazione ufficiale.

La realizzazione di questo nido rappresenta non solo un importante passo avanti per le famiglie del comprensorio, ma anche un esempio di come sia possibile coniugare necessità educative e sostenibilità ambientale, rispondendo alle esigenze delle nuove generazioni con uno sguardo al futuro.