Sanremo: Arenella, niente bagno ma sì al solarium e la giunta dà il via alla riconversione della spiaggia

L'estate 2025 si avvicina, ma per l’Arenella, la storica spiaggia libera attrezzata sul tratto di Corso Trento e Trieste, il mare resterà off-limits, a causa del provvedimento della Regione che vieta la balneazione nella zona per tutto il 2025.

Per ovviare parzialmente al problema, la giunta comunale di Sanremo ha deciso di avviare un processo di trasformazione per il tratto costiero, che verrà trasformato in solarium attrezzato, con possibilità di organizzare attività ludico-sportive a terra, ma senza balneazione. Il tutto in attesa dei nuovi monitoraggi dell'Arpal, che saranno effettuati tra maggio e settembre a cadenza mensile, per valutare se per rimuovere in futuro l'interdizione.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale si è attivata per non lasciare inutilizzata l’area, già dotata di infrastrutture, decidendo di allestirla come spazio di relax e intrattenimento alternativo. Sarà compito del Settore Sviluppo Economico individuare un operatore a cui affidare la gestione della struttura fino al 31 dicembre 2025, con eventuale proroga fino alla nuova assegnazione ufficiale.

L’uso dell’arenile sarà quindi riconvertito temporaneamente in attesa di dati più certi per il futuro: se il divieto di balneazione dovesse essere confermato, sarà necessario aggiornare formalmente il piano prima di procedere a nuove gare pubbliche.

L'estate quindi tornerà comunque all'Arenella, o quantomeno proverà a farlo, con una spiaggia che non svolgerà la tradizionale funzione, ma cercherà comunque di rimanere un punto d’incontro e svago per residenti e turisti.