Alberghi pieni per il Festival, Di Michele: “Sold out confermato, città vivibile e lavoro encomiabile di forze dell’ordine e volontari”

Bilancio positivo, anzi più che positivo, per il comparto alberghiero sanremese al termine della settimana del Festival di Sanremo. Nessun calo, strutture tutte esaurite e una città che, nonostante l’enorme afflusso di turisti e addetti ai lavori, ha retto l’impatto anche sotto il profilo della viabilità. A tracciare il quadro è Silvio Di Michele, che parla di risultati in linea con le aspettative. “Assolutamente, molto bene come previsto. Anche a livello di viabilità siamo andati molto meglio: città viabile e vivibile. Un grande ringraziamento alle forze dell’ordine e ai volontari, che hanno svolto un lavoro encomiabile. È filato tutto liscio, senza problemi, e non era scontato vista l’affluenza”.

Il sold out è stato confermato per tutta la settimana festivaliera, con alberghi pieni sia di turisti sia di professionisti legati all’organizzazione dell’evento. Un risultato che consolida il Festival non solo come vetrina mediatica, ma anche come motore economico per il territorio. Oltre il Festival: calendario ricco fino a Pasqua. L’attenzione ora si sposta sui prossimi appuntamenti. Dal 13 al 15 marzo Sanremo ospiterà il Forum delle Bandiere Arancioni, evento che porterà in città nuovi flussi di visitatori. A seguire, la storica Milano-Sanremo, uno degli eventi sportivi più attesi del calendario, quindi i tradizionali Carri Fioriti e infine il periodo pasquale. “Per quanto riguarda i fine settimana le previsioni sono più che positive, senz’altro – prosegue Di Michele –. Manca ancora qualcosina durante la settimana, ma ci stiamo lavorando”.

Una città che guarda avanti. Il dato più significativo resta la tenuta complessiva del sistema. Non solo camere occupate al 100%, ma anche una gestione ordinata dei flussi, elemento che contribuisce a rafforzare l’immagine di Sanremo come destinazione capace di sostenere grandi numeri. Archiviata la settimana più intensa dell’anno, il comparto alberghiero non rallenta. L’obiettivo è trasformare l’onda lunga del Festival in una primavera ad alta occupazione, con eventi che scandiscono il calendario e mantengono alta l’attrattività della città.