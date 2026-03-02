Riapre il distributore di Portosole: nasce Portosole Energy, nuova gestione e servizi al top per i diportisti

Il distributore carburanti all’interno di Portosole Sanremo riapre ufficialmente con una nuova gestione e una nuova identità: Portosole Energy. Un ritorno atteso che restituisce piena operatività a un servizio strategico per i diportisti e per le imbarcazioni in transito lungo la Riviera dei Fiori. Dopo un importante intervento di manutenzione e l’adeguamento alle normative vigenti, lo storico impianto torna a garantire standard elevati di sicurezza, efficienza e qualità, in linea con l’eccellenza che caratterizza il porto turistico.

«Dopo un periodo di chiusura a seguito di un importante intervento di manutenzione e adeguamento alle normative vigenti, riapre lo storico distributore carburanti di Portosole Sanremo», ha dichiarato Giorgio Casareto, Amministratore Delegato di Portosole Sanremo. «Con la conclusione della precedente concessione demaniale, Portosole assume direttamente la conduzione dell’impianto. È un ulteriore passo nel rafforzamento del nostro sistema interno: dopo la gestione diretta del cantiere navale, oggi Portosole Shipyard, anche Portosole Energy entra in una visione integrata del porto, per offrire ai clienti un’esperienza sempre più completa ed efficiente».

Situata in posizione strategica tra Portosole e il Porto Vecchio di Sanremo, la stazione di rifornimento può accogliere imbarcazioni con spazi di ormeggio fino a 100 metri. L’ampio specchio acqueo antistante consente manovre agevoli, mentre le pompe ad alta portata fino a 500 litri al minuto assicurano rifornimenti rapidi anche per Mega e Super Yacht. In conformità alle normative internazionali, Portosole Energy eroga gasolio agevolato per uso commerciale SIF, gasolio nazionale e benzina. Su richiesta sono disponibili Certificato di Analisi, scheda tecnica e campionatura del prodotto, a conferma di un servizio pensato per rispondere alle esigenze della nautica professionale e da diporto nel cuore di Sanremo.