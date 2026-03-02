Nuovo Consiglio dei Commercialisti di Imperia: insediato il direttivo 2026-2030 tra innovazione e sfide

In data 23 febbraio 2026 si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia, a seguito delle elezioni indette a livello nazionale. Il Consiglio resterà in carica per il quadriennio 2026-2030, con l’obiettivo di accompagnare i professionisti tra normative in evoluzione, innovazione, trasformazione digitale e nuove sfide, a supporto di imprese e privati.

Il neo eletto Presidente Enrico Siccardi guiderà il Consiglio affiancato da Fabrizio Condrò, in qualità di Vice Presidente, Sara Guglielmi come Segretario e Giuseppe Tomarchio come Tesoriere. Completano il Consiglio i colleghi Simona Pellegrino, Marta Collu, Domenico Abbo, Mauro Picerno e Giorgio Delle Monache, in qualità di Consiglieri.

Per l’incarico di Revisore Unico è stato riconfermato Fabio Gallo. «Un mandato che nasce con l’impegno di valorizzare la professione e rafforzare il ruolo dei Commercialisti sul territorio», è il messaggio che accompagna l’avvio dei lavori del nuovo Consiglio.

Contestualmente si è rinnovato anche il Comitato Pari Opportunità, presieduto da Marta Collu, con Antonella Alberti nel ruolo di Vice Presidente, Riccardo Rossi come Segretario e Barbara Vernazza e Roberto Grassi in qualità di Consiglieri. «Inclusione, equità e valorizzazione delle competenze restano pilastri fondamentali dell’azione del Comitato», è l’indirizzo espresso dal nuovo organismo.