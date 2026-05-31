Il plesso Montale dell’ISISS Fermi Polo Montale al Premio Lions a Torino (Foto)

Il plesso Montale dell’ISISS Fermi Polo Montale ha ottenuto, nella settima edizione del Premio Lions, un importante successo grazie al lavoro straordinario svolto dalla classe 5T del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, con la guida dalla professoressa Debora Perra.

Il premio rappresenta il coronamento di un percorso didattico incentrato sull’analisi e sulla reinterpretazione dei testi teatrali di Natalia Ginzburg Fragola e Panna e Dialogo. Attraverso linguaggi diversi e forme espressive originali, gli studenti hanno saputo dimostrare una profonda comprensione delle opere, trasformando la riflessione letteraria in creazioni artistiche e multimediali di grande valore.

Dorothea Calabrese ha realizzato un intenso video-denuncia, capace di attualizzare le tematiche presenti nei testi della Ginzburg e di stimolare una riflessione critica. Di grande impatto anche il fumetto ideato da Alejandro Llanos, che ha saputo tradurre in immagini e narrazione visiva le atmosfere e i significati delle opere teatrali analizzate. Originale il progetto di James Homan, che ha scelto il linguaggio del videogioco per reinterpretare i contenuti letterari, dimostrando come le nuove tecnologie possano diventare strumenti efficaci per la divulgazione culturale e l’apprendimento. Particolarmente apprezzato anche il lavoro realizzato da Federica Mataloni, Thomas Rodà, Giulia Raccis ed Estefania Urbano, autori di un suggestivo orologio inserito in un vortice di fragola e panna, simbolo creativo che richiama i temi e le suggestioni dell’opera di Natalia Ginzburg, unendo arte, simbolismo e capacità progettuale. A completare il quadro delle eccellenze premiate, il disegno-puzzle realizzato da Giulia La Rocca, un’opera che ha saputo coniugare sensibilità artistica e interpretazione personale del testo teatrale.

Il riconoscimento ottenuto testimonia non soltanto il talento dei singoli studenti, ma anche la qualità dell’offerta formativa del plesso Montale e l’efficacia di una didattica che valorizza il pensiero critico, la creatività e il lavoro di squadra. La professoressa Debora Perra ringrazia i suoi alunni che sono stati capaci di unire in modo così brillante letteratura, arte, tecnologia e cittadinanza attiva. Il riconoscimento ottenuto grazie al Premio Lions rappresenta dunque un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica dell’ISISS Fermi Polo Montale e conferma come la scuola possa essere un luogo privilegiato di crescita culturale e umana, dove le idee prendono forma e i giovani talenti trovano spazio per esprimersi e distinguersi. Un successo che premia l’impegno, la passione e la capacità di guardare oltre i confini tradizionali delle discipline, trasformando la cultura in creatività e la conoscenza in esperienza condivisa.