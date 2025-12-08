Liguria, seconda decade di novembre insolitamente mite, ma nessuna particolare anomalia

Le temperature registrate in Liguria nella seconda decade di novembre 2025 si sono rivelate significativamente superiori alle medie stagionali. Tuttavia, l’analisi dei dati climatologici di Arpal indica che episodi di caldo anomalo in questo periodo dell’anno non rappresentano un evento raro per la regione.

Secondo la serie storica 2003–2025, nella finestra compresa tra l’11 e il 20 novembre sono stati raccolti complessivamente 2021 valori di temperatura massima superiori ai 21°C. Di questi, 36 – pari a circa il 2% – appartengono proprio al novembre 2025, confermando il carattere mite di questi giorni, influenzati da richiami caldo-umidi di origine extratropicale sulle zone tirreniche.

Il picco termico più elevato di quest’anno è stato registrato a Borgomaro il 13 novembre, con 22,7°C: un valore che, pur rilevante per il periodo, si colloca soltanto al 213° posto nella graduatoria complessiva degli ultimi 23 anni, lontano dai massimi record osservati in passato. I dati storici evidenziano infatti giornate di caldo eccezionale soprattutto negli anni 2011, 2004 e 2005, che occupano le prime posizioni assolute con temperature superiori ai 29°C. Tra i primi dieci valori più alti figurano anche quelli del 2008, altra annata caratterizzata da un novembre insolitamente caldo.

In totale sono 18 i valori oltre i 29°C registrati in queste quattro annate, tutti ampiamente superiori alla massima del 2025.

Uno sguardo ai capoluoghi liguri conferma il quadro di mitezza. Tra il 10 e il 17 novembre, le giornate del 13 e del 14 hanno fatto segnare 19,2°C a Savona e Imperia, 19,4°C a La Spezia, mentre Genova non ha superato i 18,9°C. Rispetto ai valori climatologici di novembre (15-16°C per le massime, riferimento 1961–2010), l’anomalia risulta di circa +3,5/+4°C.

Nel complesso, dunque, novembre 2025 si è distinto per temperature insolitamente miti e numerosi superamenti della soglia dei 21°C. Tuttavia, il database climatologico Arpal mostra come il passato recente abbia registrato episodi autunnali ben più intensi.