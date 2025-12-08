Camporosso torna “ARTE e GUSTO” 2025

Lunedì 8 dicembre 2025, Camporosso ospita la seconda giornata di ARTE e GUSTO 2025, l’iniziativa organizzata da CNA Imperia e dalla Città di Camporosso dedicata a artigianato, cultura, gusto e creatività.

L’evento si svolge dalle 10 alle 20 al Centro Polivalente “Giovanni Falcone”, in Corso Vittorio Emanuele, 236.

Mercatino degli Artigiani: creatività e prodotti locali

Il punto centrale della giornata sarà il Mercatino degli Artigiani di ARTE e GUSTO 2025, un percorso espositivo con artigiani, artisti, creativi e produttori agroalimentari del Ponente ligure. Il pubblico potrà acquistare:

• oggetti in legno e artigianato decorativo

• illustrazioni, grafica, arti visive

• creazioni in materiali naturali

• accessori tessili e moda handmade

• fotografia e stampe artistiche

• prodotti locali: biscotti, lievitati, vini, birre artigianali, gin artigianale, zafferano

Ideale per chi cerca idee regalo di Natale artigianali e produzioni in tiratura limitata.

Gli espositori presenti l’8 dicembre 2025:

• Biscottificio Gibelli, Dulcis in Fundo - Pasticceria e prodotti da forno

• Cantina del Rossese Gajaudo, Roberto Rondelli, Foresti Wine - Vini del Ponente ligure

• Birrificio Nadir, Luppolio - Birre artigianali

• Pallanca/Olindo, MamyInk, Chiara Mazzocchi - Arte, illustrazione e fotografia

• Taggiasco by Olio Roi, Black Prince, Antico Zafferano - Prodotti agricoli e tipici

• Il Giardino di Vincenzo Palladino, The Good Event, Desert Style - Allestimenti e servizi

Programma degli eventi dell’8 dicembre:

Ore 11,00 - Presentazione del libro “Il Libro completo della Magia Verde”. Incontro con Luana Ambrosino, dedicato alle tradizioni erboristiche della Liguria.

Ore 15,00 - Come nasce il gelato. Talk show con degustazione a cura del Maestro Gelatiere Alessandro Racca.

Ore 15,45 - Tavola rotonda sull’Arti-Turismo. Con il Presidente CNA Imperia Graziano Poretti.

Ore 16,30 - Tavola Rotonda sull’importanza delle Pro Loco per la valorizzazione, la conservazione e la promozione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze. Con interventi di rappresentanti regionali, provinciali e locali, tra cui: Veronica Russo (Consigliere Regione Liguria), Mario Cucci (Autore del libro “Tavole DOC”), Marlene Grosso (Presidente Comitato UNPLI Imperia e Vice Presidente della Pro Loco “Progetto Cervo”), Fulvio Gajaudo (Presidente della Pro Loco “Amici del Mulino” di Camporosso), Franco di Lorenzo (Presidente della Pro Loco di Vallebona), Silvano Maccario (Segretario e Tesoriere della Pro Loco di Sasso).

Ore 18,00 - Conferenza e videoarte “Il potere dell’atto creativo”. Con l’artista visiva Chiara Mazzocchi.

Ore 20,00 - Chiusura dell’iniziativa

L’anteprima CNA Imperia: Arti-Bottega, Arti-Baratto e Arti-Turismo

Durante la giornata verranno presentati i progetti Arti-Bottega, Arti-Baratto e il nuovo modello di Arti-Turismo, illustrati da Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia. Un approccio innovativo che promuove l’artigianato come esperienza culturale e turistica.