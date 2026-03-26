Vallecrosia al Mare, ex mercato dei fiori: al via la demolizione

Prenderà il via domani la demolizione di una delle due ali rimaste nell'ex mercato dei fiori a Vallecrosia al Mare.

Questa mattina, l'Amministrazione Perri ha, infatti, svolto l'ultimo sopralluogo prima dell'inizio dei lavori.

L'intento dell'amministrazione comunale, come era già stato annunciato dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada, è quello di riuscire a dare un'identità alla piazza, che una volta ospitava il mercato dei fiori e che oggi è adibita a parcheggio, affinché diventi la porta d'entrata della città.