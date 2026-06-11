Sanremo, revocato il divieto di balneazione tra Foce Levante e Bagni Matuzia dopo le analisi favorevoli Arpal

Torna pienamente balneabile il tratto di mare compreso tra la spiaggia libera attrezzata “Foce Levante” e lo stabilimento “Bagni Matuzia”. Il sindaco Alessandro Mager ha infatti firmato l’ordinanza con cui viene revocato il divieto temporaneo di balneazione disposto nei giorni scorsi per l’area identificata con il punto di monitoraggio IT007008055016 – Bussola. La decisione arriva dopo la comunicazione trasmessa da Arpal il 10 giugno, nella quale vengono riportati gli esiti favorevoli delle analisi effettuate sul campione d’acqua prelevato il 9 giugno. I risultati hanno evidenziato valori ampiamente al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, i parametri microbiologici hanno registrato Escherichia coli inferiore a 10 MPN/100 ml, rispetto al limite di 500 MPN/100 ml, ed Enterococchi intestinali inferiori a 10 MPN o UFC/100 ml, contro un valore massimo consentito di 200. Alla luce dei risultati ottenuti, il primo cittadino ha disposto la revoca dell’ordinanza del 4 giugno scorso, che aveva imposto il divieto di balneazione temporaneo fino a nuova comunicazione. L’atto prevede inoltre che i concessionari e i gestori delle spiagge interessate provvedano alla rimozione immediata della segnaletica di divieto, come stabilito dalla normativa comunale che disciplina le attività balneari.

Con la revoca dell’ordinanza, il tratto di litorale compreso tra Foce Levante e Bagni Matuzia torna dunque regolarmente fruibile per residenti e turisti in vista dell’intensificarsi della stagione estiva.