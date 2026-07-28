Ventimiglia, incidente sul cavalcavia di Nervia: traffico in tilt (Foto)

Traffico in tilt a Ventimiglia per un incidente stradale verificatosi sul cavalcavia di Nervia.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, un'automedica e due ambulanze della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare per soccorrere un ferito, un motociclista, che sembra aver riportato una grave ferita alla gamba. E' stato così allertato l'elicottero Drago.

La dinamica esatta del sinistro è al vaglio della polizia locale. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia che hanno così mandato totalmente in tilt il traffico cittadino.