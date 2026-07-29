Incidente sulla SP 75 vicino a Bajardo, ciclista cinquantenne finisce nella scarpata: mobilitati ambulanza, automedica ed elisoccorso

Incidente stradale, questa mattina lungo la SP75 vicino a Bajardo dove, intorno alle 11, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un ciclista e, secondo le prime informazioni disponibili, anche un'autovettura. La dinamica del sinistro è ancora in corso di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto e, al momento, non è ancora chiaro come sia avvenuto l'impatto tra i mezzi.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di circa 50 anni, che dopo l'incidente è finito nella scarpata a bordo strada, lungo il tratto della provinciale in direzione Gouta. L'allarme ha fatto scattare un imponente dispositivo di soccorso: sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso di base della Croce Rossa di Bordighera, l'automedica Alfa 2 e anche l'elisoccorso Grifo, decollato da Albenga. Presenti inoltre i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell'incidente. Secondo quanto emerge dal report dei soccorsi, il ciclista è stato trattato sul posto. Restano comunque in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare le responsabilità dell'incidente che ha coinvolto anche l'automobile.