Rapina al supermercato Pam di Brescia, fermato dalla Polizia a Ventimiglia uno dei presunti aggressori

È stato individuato al confine con la Francia uno dei giovani ritenuti responsabili della rapina avvenuta venerdì 19 settembre in un supermercato del centro di Brescia, episodio conclusosi con la violenta aggressione a una guardia giurata. L’uomo, 23enne di origine tunisina, è stato intercettato e bloccato a Ventimiglia dalla Polizia di frontiera, in collaborazione con la Squadra Mobile di Brescia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due persone erano state sorprese dai dipendenti del punto vendita Pam di via Porcellaga mentre cercavano di sottrarre alcuni prodotti dagli scaffali. Per guadagnarsi la fuga, avevano colpito con calci, pugni e armi improvvisate – tra cui una spranga di ferro e un bastone di legno – la guardia in servizio, lasciandola a terra priva di sensi. Le immagini diffuse sui social avevano suscitato forte indignazione per la brutalità dell’azione.

Il 23enne, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, era stato rapidamente identificato dagli inquirenti. Dopo aver tentato di oltrepassare il confine per rifugiarsi in Francia, è stato fermato e ricondotto a Brescia, dove ora si trova in carcere.

Il questore Paolo Sartori ha annunciato di aver richiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati la revoca della protezione internazionale di cui l’uomo è titolare, in modo da poter avviare, una volta concluso l’iter giudiziario ed eventuale pena, la procedura di espulsione dal territorio nazionale.