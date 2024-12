Arma di Taggia: per l'undicesimo anno consecutivo la magia del 'Natale a Villa Boselli' ha incantato grandi e piccini (Foto e Video)

E’ un appuntamento che, da undici anni segna l’inizio del periodo più magico dell’anno per la comunità di Taggia e dintorni. Oggi pomeriggio, con il Grinch arrivato a bordo di uno splendido triciclo e soprattutto Babbo Natale su una straordinaria Fiat 500 d’epoca, la magia del ‘Natale a Villa Boselli’ ha preso per mano grandi e piccini per un pomeriggio straordinario tra personaggi, musica, leccornie e tanto divertimento.

Si tratta ormai di una tradizione, capace di scaldare i cuori di grandi e piccini. Un evento che, anno dopo anno, trasforma la cittadina rivierasca in un vero e proprio scrigno di magia natalizia, unendo generazioni e accogliendo visitatori da ogni angolo della provincia di Imperia, ma anche dal Piemonte e dalla Lombardia.

L’iniziativa, curata anche quest’anno da Riccardo Actis, presidente del comitato ‘Natale a Villa Boselli’, con la fattiva collaborazione e presenza dell'Assessore Barbara Dumarte, si è svolta in linea con le edizioni passate. Nato dall’amore di un gruppo di mamme tabiesi desiderose di regalare ai bambini del paese una giornata speciale, si è trasformato in una vera e propria istituzione.

‘Natale a Villa Boselli’ è molto più di un evento: è un abbraccio collettivo, un richiamo alla bellezza della comunità e al piacere di ritrovarsi. E non è solo per i residenti. Negli anni, questa piccola grande festa ha saputo conquistare turisti e curiosi, che vedono nell’atmosfera unica di Taggia un’occasione per immergersi nel calore e nella tradizione del Natale.

Dopo l’accensione di ieri dell’albero, anche oggi pomeriggio la fortuna è venuta in soccorso dopo la paura mattutina della pioggia. L’arrivo di Babbo Natale e del Grinch è stato trionfale, con i personaggi di Walt Disney che hanno fatto aprire gli occhioni ai più piccoli, atterrati in una vera e propria fiaba natalizia, ricordando a tutti che il vero spirito del Natale è fatto di unione, condivisione e, soprattutto, amore.