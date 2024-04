Sanremo: divelta la targa di via Gavagnin sopra Portosole, vandali o è stato un incidente? (Foto)

Qualcuno ha divelto la targa della strada intitolata all’indimenticato direttore di Portosole negli anni ’80, Enrico Gavagnin.

Si tratta della via dietro lo stesso approdo turistico matuziano, particolarmente utilizzata da residenti e turisti, anche perché rimasto uno dei pochi luoghi non a pagamento della città.

La targa è stata notata nelle ultime ore e non è dato sapere come sia stata divelta, visto che il palo che la sostiene è rimasto integro. Ora servirà un intervento per sistemarla nuovamente e riposizionarla.