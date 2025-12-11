Bordighera, larve nel cibo della mensa: Elior avvia controlli straordinari e disinfestazione alle 'Rodari'

Dopo lo spiacevole episodio verificatosi nei giorni scorsi presso le scuole Rodari di Bordighera, la società Elior, concessionaria del servizio mensa dell’Istituto Comprensivo, ha trasmesso al Comune una nota ufficiale datata 10 dicembre 2025 per chiarire l’accaduto e illustrare le misure adottate.

Secondo quanto riportato dall’azienda, la materia prima utilizzata risultava conservata in imballi integri e sigillati, riposti su scaffali rialzati dal pavimento all’interno della dispensa dedicata agli alimenti. Durante i controlli successivi all’episodio sono stati individuati 3 kg di pasta sigillata, immediatamente rimossi e smaltiti. Le restanti forniture, appartenenti ad altri lotti, sarebbero risultate regolarmente confezionate e correttamente stoccate.

A supporto delle verifiche è intervenuto anche un entomologo incaricato dalla ditta. L’esperto ha confermato che le larve rinvenute erano riconducibili alla plodia, un insetto tipico delle derrate cerealicole, e che la presenza non sarebbe collegabile a carenze igieniche del magazzino. Nonostante ciò, Elior ha inoltrato una segnalazione di non conformità alla piattaforma di stoccaggio da cui proveniva la merce, coinvolgendo anche il produttore.

Per massima cautela, la società ha disposto una disinfestazione straordinaria del magazzino del centro cottura, accompagnata dall’installazione di dispositivi di monitoraggio a feromone e da una pulizia generale approfondita. Inoltre, il personale è stato invitato a intensificare i controlli sia sulle materie prime sia sul prodotto finito.

Nel frattempo il sindaco Vittorio Ingenito ha effettuato un sopralluogo presso le scuole per verificare di persona la situazione e assicurarsi del ripristino delle condizioni di sicurezza del servizio di refezione.