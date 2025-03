Sanremo: progetto di restyling del Porto Vecchio, le associazioni di pesca sportiva "Non lo abbiamo visto, siamo preoccupati"

“Non avendo potuto visionare il progetto presentato dalla ‘Porto di Sanremo Srl’ all’amministrazione, ci auguriamo che siano state considerate le osservazioni trasmesse e le esigenze di tutte le associazioni dilettantistiche sportive”. Intervengono in questo modo le associazioni di pesca che si trovano ad operare all’interno del vecchio approdo matuziano, in relazione al futuro restyling dello stesso. Si tratta di: ‘U Luvassu’, ‘Il Timone’ e ‘Il Gabbiano’, storiche associazioni di pescatori dilettanti, che tengono i loro natanti al porto e guardano con attenzione al progetto che dovrebbe far scattare a breve i lavori.

“Da quanto abbiamo letto e saputo – proseguono le tre associazioni - le modifiche migliorative del precedente progetto riguarderebbero solamente due associazioni (tra l'altro un componente del consiglio direttivo di una di queste era presente all'esposizione del progetto)”.

Le associazioni di pesca sportiva dilettantistica sono presenti nel porto vecchio da oltre 50 anni ed organizzano di gare di pesca federali ed amatoriali, didattica e gare per bambini, pulizia dei fondali (iniziativa partita e gestita per anni proprio dal Luvassu) e piccole manifestazioni che coinvolgono oltre 300 soci. “La nostra preoccupazione – ci hanno detto – è quella di non essere tenuti nella giusta e corretta considerazione. Appena possibile, comunque analizzeremo il nuovo progetto e formuleremo le nostre osservazioni avvalendoci di esperti nel merito. Tutto questo – terminano - nell'ottica di fare bene per la città di Sanremo e per mantenere la tradizione dell'attività di pesca sportiva nel Porto Vecchio”.