Sanremo, il 10 gennaio l’arrivo della Fiamma Olimpica: la Riviera dei Fiori protagonista del viaggio verso i Giochi

Sanremo si prepara a vivere uno dei momenti più attesi del viaggio della Fiamma Olimpica: sabato 10, alle ore 12:35, la torcia attraverserà la Città dei Fiori, portando con sé l’emozione e i valori delle Olimpiadi. Al fianco della Fiamma ci sarà ancora una volta Coca-Cola, partner olimpico più longevo della storia, legato ai Giochi dal 1928 e protagonista delle edizioni italiane di Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Il passaggio da Sanremo rientra in un percorso di grande respiro che coinvolge 300 città, oltre 10.000 tedofori, 110 province e più di 12 mila chilometri percorsi in tutta Italia. Un viaggio simbolico che unisce territori e comunità, trasformando ogni tappa in una celebrazione collettiva.

Dopo le tappe dell'Epifania in Emilia Romagna la torcia zrriverà infatti interra ligure, per attraversare prima tutta la costa di levante con arrivo a Genova, per poi partire sabato 10 giugno, passando prima da Savona per poi giungere nella Riviera dei fiori: a Imperia la Fiamma Olimpica è attesa alle 10:35, mentre a Sanremo farà il suo ingresso alle 12:35, regalando alla Riviera un momento di grande visibilità e partecipazione. Ad annunciare l’arrivo della Fiamma Olimpica sarà un convoglio spettacolare lungo circa 600 metri, accompagnato da vocalist e animazione. Per l’occasione verranno distribuite lattine di Coca-Cola realizzate appositamente per il viaggio della torcia, simbolo del legame tra il brand e lo spirito olimpico. Saranno previsti poi anche dei passaggi da Dolceacqua e Ventimiglia, selezionate come tappe suggestive, per poi proseguire verso il Piemonte dove ci sarà l'arrivo previsto a Cuneo alle 19:30, con la city celebration in piazza Galimberti.

Il cuore della festa sarà il villaggio Coca-Cola, allestito nelle piazze principali delle città selezionate. Un’area di circa 300 metri quadrati che offrirà numerose attività: dalla distribuzione di mini lattine alla pizza solidale con raccolta fondi a favore del Banco Alimentare, fino allo spazio musicale e a un’area fotografica dove sarà possibile scattare una foto con la torcia olimpica e stamparla su una lattina personalizzata. Non mancherà uno spazio dedicato alla storia di Coca-Cola alle Olimpiadi e hub tematici sugli sport protagonisti dei Giochi, arricchiti da esperienze di realtà virtuale. Pochi minuti prima dell’arrivo della Fiamma, un evento sul palco accoglierà il pubblico in un clima di festa.

I tedofori che porteranno la torcia lungo il percorso sono selezionati da Coca-Cola, ad eccezione di quelli delle city celebration, scelti dal Comitato organizzatore di Milano-Cortina. Le loro identità restano riservate, ma rappresentano persone comuni, spesso scelte tra i consumatori, a sottolineare il legame diretto tra la Fiamma Olimpica e le comunità attraversate.