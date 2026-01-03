Triora: approvato dal comune il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della strada Realdo–Sanson

La Giunta di Triora ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Realdo–Sanson, importante collegamento viario tra l’abitato di Realdo e il Colle Sanson, punto di connessione tra Italia e Francia. La decisione rientra nell’ambito del “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”, istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il fondo è destinato alla messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali e prevede contributi fino a 150 mila euro per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Considerata la rilevanza strategica della viabilità Realdo–Sanson, l’Amministrazione comunale ha ritenuto prioritario intervenire su questo tratto stradale, sia per migliorare le condizioni di sicurezza sia per garantire un collegamento più efficiente in un’area montana di particolare valore storico e territoriale. Il progetto esecutivo è stato redatto dall’architetto Antonino Leone, responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, che è stato anche nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP). L’intervento comprende opere di manutenzione straordinaria finalizzate al ripristino e alla messa in sicurezza della sede stradale.

Con l’approvazione del progetto, il Comune di Triora potrà ora presentare ufficialmente l’istanza di finanziamento sul portale del MIT, candidando l’opera all’ottenimento delle risorse previste per l’annualità 2025. Un passo importante, dunque, per la tutela della sicurezza stradale e per il miglioramento delle infrastrutture in un territorio che, per caratteristiche geografiche e storiche, necessita di interventi mirati e costanti.