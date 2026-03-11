Federalberghi Imperia investe sulla formazione: corso per reception e housekeeping con esperti nazionali del TeamWork

Formazione e qualità dell’accoglienza ancora al centro dell’impegno di Federalberghi della provincia di Imperia. Per il terzo anno consecutivo l’associazione ha organizzato una giornata dedicata alla crescita professionale dei collaboratori delle strutture ricettive del territorio. L’iniziativa si è svolta presso la sala meeting della Cooadi, sponsor dell’evento, e ha visto la partecipazione di circa 70 operatori del settore, tra addetti alla reception e personale dei piani. Durante la giornata si sono alternati due formatori di livello nazionale appartenenti a TeamWork, azienda leader nella consulenza e formazione per il settore alberghiero.

Nel corso della mattinata Antonio Miano ha tenuto un intervento dedicato alla reception, concentrandosi sulle tecniche per vendere camere ed esperienze in modo empatico ed efficace, valorizzando il rapporto con l’ospite e migliorando le performance commerciali delle strutture. Nel pomeriggio spazio invece al reparto housekeeping, con l’intervento di Antonietta Pelliccioni, che ha approfondito metodi e strategie per garantire standard elevati di pulizia, elemento fondamentale per preservare la reputazione degli hotel e migliorare la soddisfazione degli ospiti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio, Davide Trevia: “Nonostante non fosse necessario averne la conferma, ancora una volta gli albergatori della nostra provincia hanno dimostrato la voglia di migliorare l’esperienza da offrire agli ospiti delle nostre strutture. I colleghi hanno dimostrato che per ottenere questo risultato bisogna partire dal cuore pulsante degli alberghi, ovvero i nostri collaboratori. Siamo giunti ormai al terzo anno di questo evento e le 70 persone presenti in sala dimostrano quanto sia attesa questa data. Federalberghi vuole continuare ad aiutare le strutture ricettive ad investire sulla formazione professionale dei propri collaboratori ed è per questo che diamo l’appuntamento al prossimo corso.”