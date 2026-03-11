Sanremo chiama l’inclusione: sul diamante del baseball una sfida verso il 2027

Il diamante di Sanremo si prepara a diventare il cuore pulsante dell’integrazione sportiva. Sabato 14 marzo, a partire dalle ore 10.30, la città ospiterà l’evento “Inclusione in campo”, una giornata dedicata al baseball per ciechi (LIBCX) che vedrà protagoniste due squadre milanesi di alto livello: i Lampi e i Thunder’s 5.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Sanremese Softball, Sanremo Baseball e la sezione territoriale di Imperia dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Non si tratta soltanto di un appuntamento sportivo, ma del primo passo verso un obiettivo ambizioso: creare entro il 2027 una squadra ufficiale di baseball per ciechi proprio a Sanremo.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e si svilupperà in diversi momenti pensati per far conoscere questa disciplina inclusiva.

La giornata inizierà alle 10.30 con i saluti istituzionali e gli interventi delle autorità locali insieme ai rappresentanti delle società sportive coinvolte e dell’UICI Imperia. Alle 11 prenderà il via la partita dimostrativa tra le due squadre milanesi, un derby che promette spettacolo e alto livello tecnico.

Alle 13 è prevista una pausa pranzo, occasione di incontro e condivisione tra atleti, organizzatori e pubblico. A seguire, dalle 13.30, spazio alle attività di sensibilizzazione dedicate al valore dello sport come strumento di inclusione e ai progetti futuri per il territorio.

Il momento più coinvolgente della giornata è in programma alle 15.30, quando gli spettatori potranno scendere direttamente in campo per provare alcuni esercizi e comprendere le dinamiche del gioco “al buio”, esperienza pensata per far vivere in prima persona le caratteristiche di questa disciplina.

L’obiettivo dell’evento è duplice: sensibilizzare la comunità e individuare nuovi potenziali atleti, con l’intento di trasformare Sanremo in un punto di riferimento per il baseball per ciechi nel ponente ligure.

“Lo sport rappresenta per le persone con disabilità visiva molto più di una semplice attività fisica: è uno straordinario strumento di autonomia, crescita personale e inclusione sociale”, sottolinea Fabrizio D’Alessandro, presidente della sezione territoriale di Imperia dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. “Attraverso lo sport si rafforzano la fiducia in sé stessi, la capacità di orientarsi nello spazio e soprattutto il senso di appartenenza a una squadra e a una comunità. Il nostro obiettivo non è soltanto far conoscere questa disciplina, ma creare le condizioni per far nascere anche nel ponente ligure una squadra di baseball per non vedenti, offrendo nuove opportunità di sport, socialità e partecipazione”.