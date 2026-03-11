Le giuste strutture a cui rivolgersi per curarci, Ventimiglia ospita "Coltiviamo la nostra salute" (Foto)

"Coltiviamo la nostra salute" sarà il tema al centro dell'incontro che si svolgerà il 18 marzo nel salone del dopolavoro ferroviario a Ventimiglia.

Un'occasione per approfondire e confrontarsi sulle giuste strutture a cui rivolgersi per curarci. L'evento, secondo il programma, prenderà il via a partire dalle 9.30 con l'accoglienza. Alle 9.45 sono previsti i saluti di Paolo Carrozzino di RLS FNP Imperia e di L. Santoro del Coordinamento Donne Imperia.

Alle 10.15 vi sarà la relazione di Nico Zanchi, segretario FP Imperia, seguirà un dibattito a partire dalle 11.15. Vi saranno, poi, le conclusioni alle 11.45 di M. Raiteri, coordinatore SP FNL Cisl Ventimiglia che chiuderanno l'evento proposto da FNP Cisl Penisonati, Rls Imperia, Coordinamento Donne Imperia e S.P. Vallecrosia e Ventimiglia.