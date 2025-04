Ponte del 1° Maggio, Sanremo si prepara all’estate: “La città è già viva, attendiamo buoni numeri” (Foto)

A Sanremo il ponte del 1° Maggio arriva con grandi aspettative. Il clima più che favorevole degli ultimi giorni ha di fatto dato il via alla stagione estiva, spingendo turisti e residenti a vivere appieno le giornate di sole, con temperature massime che hanno già superato i 20 gradi. In molti, tra ieri e oggi, hanno approfittato del bel tempo per un primo tuffo in mare.

La città si prepara così ad accogliere il lungo weekend con fiducia e ottimismo, come conferma Andrea Dibaldassare, presidente di Confcommercio Sanremo: “Abbiamo buone aspettative: per noi è l’inizio della stagione estiva, sia per il clima che per la voglia di viaggiare dei turisti. Sanremo è una cartolina in questi giorni, c’è chi va già al mare e la città è più viva. Rispetto ad altre realtà italiane, qui si respira già un’aria d’estate”.

Il ponte del 1° maggio, favorito anche da un calendario che regala weekend lunghi, rappresenta un banco di prova importante per le attività del territorio. “Noi ci facciamo trovare pronti — prosegue Dibaldassare —, le spiagge stanno lavorando, i locali sono operativi e il calendario ci aiuta: queste settimane ci permettono di fare buoni numeri. Volevo augurare una buona Festa dei Lavoratori a tutti i commercianti che lavoreranno e si faranno trovare pronti anche in questo giorno di festa”.

Con il sole protagonista anche nei prossimi giorni, Sanremo si conferma tra le mete più attrattive del Ponente ligure, pronta ad accogliere i primi flussi turistici e a dare ufficialmente il via alla stagione balneare.