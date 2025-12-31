UDC Imperia difende la Campana dei bimbi non nati: “Un simbolo di memoria e rispetto, non da strumentalizzare”

L’UDC della Provincia di Imperia esprime pieno apprezzamento e sostegno all’iniziativa voluta dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, don Antonio Suetta, con l’inaugurazione della Campana dei bimbi non nati presso Villa Giovanna d’Arco, avvenuta nel giorno della Festa dei Santi Innocenti Martiri.

"Si tratta di un gesto simbolico e spirituale, che non ha finalità politiche né intende imporre visioni, ma vuole richiamare al valore della vita umana, al rispetto del dolore e alla riflessione interiore, elementi che fanno parte della tradizione cristiana e della storia culturale del nostro Paese.

Le reazioni fortemente critiche emerse in questi giorni appaiono sproporzionate rispetto al significato autentico dell’iniziativa. In una società pluralista e democratica, anche la voce della Chiesa ha diritto di esprimersi, soprattutto quando lo fa attraverso simboli di memoria e di coscienza, non di contrapposizione.

Come cattolici democratici, riteniamo che il rispetto delle diverse sensibilità non possa tradursi nella delegittimazione di ogni richiamo etico o spirituale, né nella pretesa di cancellare segni che parlano a una parte significativa della comunità.

La Campana dei bimbi non nati non giudica, non accusa, non divide: invita a ricordare, a riflettere, a rispettare. Ed è proprio questo, oggi più che mai, un messaggio di cui c’è bisogno".