Sanremo: campana per i bimbi non nati, Gianni Calvi "Sono ateo e anticlericale ma il Vescovo ha il diritto di dire la sua"

"Nonostante la Legge è consentito dissentire, esprimere un’opinione o proporre una riflessione diversa"

Sanremo: campana per i bimbi non nati, Gianni Calvi "Sono ateo e anticlericale ma il Vescovo ha il diritto di dire la sua"

Un nostro lettore, Gianni Calvi, ci ha scritto in relazione alle “Campana dei bambini mai nati” e sulla levata di scudi che ha accompagnato l’iniziativa del Vescovo:

"Prima di tutto occorre ricordare a tutti che il Vescovo fa il Vescovo e, come tale, ha pieno diritto di assumere iniziative consone al suo ruolo. Si può dissentire — e si chiama libertà — ma arrivare a tuonare contro una campana è, consentitemi, quantomeno ridicolo. C’è chi dice di sentirsi giudicato. Personalmente non ho visto roghi accesi in piazza né tribunali dell’Inquisizione tornare in funzione. Il diritto all’aborto è garantito dalla legge dello Stato, ma questo non significa che non si possa dissentire, esprimere un’opinione o proporre una riflessione diversa. Chi scambia una campana per una minaccia forse dovrebbe interrogarsi sulla solidità delle proprie convinzioni, più che sull’iniziativa altrui. Auguro a tutti un sereno anno nuovo. Ah, dimenticavo: sono ateo e convintamente anticlericale".

