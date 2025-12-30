La campana che divide: le Donne Democratiche contro l’iniziativa della diocesi Ventimiglia-Sanremo

La Conferenza delle Donne Democratiche interviene con una presa di posizione netta sull’iniziativa della “campana per i bambini mai nati” promossa dalla diocesi di Ventimiglia-Sanremo, giudicata non un semplice gesto simbolico, ma un’operazione che rischia di veicolare una narrazione colpevolizzante nei confronti delle donne e di mettere in discussione un diritto garantito dalla legge dello Stato.

Secondo le Donne Democratiche, la maternità non può essere imposta né sottoposta al giudizio di un’autorità religiosa, né tantomeno trasformata in uno strumento di pressione morale nello spazio pubblico. Al centro della critica c’è la tutela dell’autodeterminazione femminile e della salute, principi che non possono essere compressi da messaggi che, pur richiamando il valore della vita, finiscono per stigmatizzare scelte personali.

Nel documento si richiama anche il tema della coerenza: difendere la vita, sottolineano, significa innanzitutto proteggere i bambini già nati, troppo spesso vittime di abusi e violenze. In questo senso vengono ricordati i ripetuti appelli dei Pontefici contro gli abusi all’interno della Chiesa, che richiamano a una responsabilità morale chiara e non eludibile: la difesa dei minori senza ambiguità e senza silenzi.

Per la Conferenza delle Donne Democratiche, la tutela della vita non passa attraverso la limitazione dei diritti delle donne, ma attraverso la promozione della giustizia sociale, del rispetto, della prevenzione della violenza e di uno Stato autenticamente laico, in cui le scelte individuali non siano oggetto di stigma o strumentalizzazione.

«Questa campana – conclude la nota – suonerà per noi come un richiamo a non abbassare mai la guardia nella difesa dei diritti, della dignità e della libertà di tutte». A firmare il documento è la portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche, Silvana Zingarelli.